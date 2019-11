Gut ist gegen Werder nicht gut genug

Zweitligafußballfrauen des BV Cloppenburg stehen vor hoher Hürde: Spitzenreiter Bremen kommt

Lisa Josten. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Im letzten Auftritt vor einer 14-tägigen Pause wartet auf die Fußballerinnen des BV Cloppenburg ein richtig dicker Brocken. Niemand Geringerer als der Tabellenführer der 2. Bundesliga ist in zu Gast. Am Sonntag beginnt die BVC-Partie gegen Werder Bremen um 14 Uhr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 2. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

01.11.2019 | Austauschen und voneinander lernen