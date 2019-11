Austauschen und voneinander lernen

Ökumenische Veranstaltung zum Reformationstag / Zwei Religionsgemeinschaften im Mittelpunkt

Ökumenische Feier: Pfarrer Bernd Strickmann, Dr. Gabriele Lachner, Pfarrer Andreas Pauly, Apostel Dirk Schulz, Erzbischof Julius Dr. Hanna Aydın, Pastor Martin Seydlitz, Pfarrerin Sabine Spieker-Lauhöfer, Bischof Thomas Adomeit und Weihbischof Wilfried Theising (von links). Foto: Heuer

Von Ludger Heuer



Cloppenburg. Anlässlich des Reformationstages hatte die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Niedersachsen (ACKN) zum zweiten Mal zu einer ökumenischen Veranstaltung im Oldenburger Land eingeladen. Im Mittelpunkt standen nicht die großen Kirchen des Oldenburger Landes, sondern mit den Baptisten und der Neuapostolischen Kirche (NAK) zwei kleine Religionsgemeinschaften. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 2. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

