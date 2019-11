Diakonieladen findet Zuhause

Bauantrag für Anbau am Diakoniebüro soll noch in diesem Jahr gestellt werden

Ein neues Zuahuse: Diakoniepfarrer Holger Ossowski, Martina Fisser, Geschäftsführerin des Kreisdiakonischen Werkes Oldenburg

Cloppenburg (mt). Ein neues Zuhause hat der Diakonieladen auf dem Gelände des Schwedenheims gefunden. „Wir werden dafür einen Anbau ans Diakoniebüro Cloppenburg machen“, erklärt Martina Fisser, Geschäftsführerin des Kreisdiakonischen Werkes Oldenburger Münsterland. Der Bauantrag für den Anbau soll noch in diesem Jahr an die Stadt gestellt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 2. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

