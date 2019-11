Mit Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (her). Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen ist ein 36-Jähriger aus Cappeln am Donnerstagabend mit dem Auto in Cloppenburg unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann keinen gültigen Führerschein. Zudem lagen in dem Wagen ein Einhandmesser und Schreckschusspistole.



Der Mann war gegen 19.13 Uhr auf der Bodenseestraße unterwegs, dort fuhr er gegen ein Verkehrsschild. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkohol getrunken und Drogen genommen hatte. Darüber hinaus hatte der Cappelner auch Drogen dabei.



Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwarten nun Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.