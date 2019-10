Saal steht bereits nach wenigen Takten

Gemeinsames Rudelsingen sorgt für gute Stimmung im Kulturbahnhof

Ausgelassene Stimmung beim Rudelsingen im Kulturbahnhof: Textsicher und mit viel Spaß dabei waren 170 begeisterte Sängerinnen und Sänger, die noch nie zuvor gemeinsam gesungen haben aber wie ein eingespielter Chor wirkten.Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Rudelsingen ist der neue Hype in Deutschland und läuft auch in Cloppenburg. Die 10. Auflage lockte am Montagabend wieder 170 begeisterte Sängerinnen, darunter, wenn auch nicht ganz freiwillig, zehn Sänger, in den Cloppenburger Kulturbahnhof. Die meisten von ihnen waren nicht zum ersten Mal dabei und freuten sich auf den Abend mit handgemachter Live-Musik. Einstimmen und aufwärmen haben die Sängerinnen und Sänger nicht nötig. Und das scheinbar aus gutem Grund, denn der gemischte Chor ließ es von Beginn an richtig krachen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

29.10.2019 | Wohltäter zeigen sich als echte Entertainer