Wohltäter zeigen sich als echte Entertainer

Konzert bringt über 5000 Euro für Tansania

Großes Finale: (von links) Ludwig Kleinalstede, Christina Liuzzo Scorpo, Karsten Klinker, Sara Ostermann, Tobias Gerwing und Jana Deutsch hatten das Publikum rund zwei Stunden lang bestens unterhalten.Foto: Heinrich Kaiser

Von Heinrich kaiser



Cloppenburg. David Guetta auf der Oboe, Metallica als Klavierversion, Peter Maffay und die Village People mit der Orgel: Tobias Gerwing und seine Mitstreiter haben sich einiges einfallen lassen, um möglichst viele der mehreren hundert Publikumswünsche beim Benefizkonzert für Tansania erfüllen zu können. 500 Gäste waren am Samstagabend in die Kirche St. Bernhard in Emstekerfeld gekommen, und sie zeigten nicht nur durch ihren donnernden Applaus, dass sie von der bunten Mischung verschiedenster Stilrichtungen, dargeboten von drei Profis und drei Hobbymusikern, begeistert waren.