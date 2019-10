Foto: Oliver Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Den Betrieb hat das neue Amazon-Verteilzentrum in Cloppenburg aufgenommen. Während eines Rundganges stellte Standortleiter Oliver Niewald den Arbeitsablauf in dem ehemaligen Lidl-Lager am Brookweg. Rund 150 Mitarbeter arbeiten dort ab sofort im Schichtbetrieb, rund 200 Touren starten künftig jeden Tag von Cloppenburg aus.

