Über 100 Aussteller zeigen neue Deko-Trends

Gesucht und gefunden – Für die herbstliche Dekoration der eigenen vier Wände gab es viele dekorative Accessoires. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Der Kunsthandwerkermarkt in der Cloppenburger Münsterlandhalle lockte wieder viele Freunde von kunst- und liebevoll gestalteten Dekorationen mit einer Mischung hochwertiger, geschmackvoller und nicht alltäglicher Angebote.



Über 100 Aussteller, sowohl aus der Region als auch aus dem nordwestdeutschen Raum, präsentierten ihre handgefertigten Produkte. Dementsprechend groß war auch wieder das Interesse der Besucher. Gleich zu Beginn drängten sich Hunderte durch die Gänge, die Besucher genossen den Bummel durch die großzügige Halle und stöberten an den zahlreichen Ständen, vor denen es oft zu einem „Stopp and go" kam.