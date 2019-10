Kreuzung eröffnet: Vertreter von Stadt, Landkreis und beteiligten Firmen gestern Vormittag an der Löninger Straße. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Fünf Wochen vor dem geplanten Termin sind die Sanierungsmaßnahmen an der Kreuzung Löninger Straße/Eschstraße abgeschlossen. Vertreter von Stadt, Landkreis und den beteiligten Firmen öffneten die Durchfahrt am Freitag offiziell. Geöffnet war die Strecke bereits am Donnerstagabend. „Es hat nicht lange gedauert, bis sich das herumgesprochen hat“, erklärte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese. Dies zeige aber nur, wie wichtig diese Kreuzung sei.



Nach der geöffneten Kreuzung gilt jedoch schon jetzt: Nach der Sperrung ist vor der Sperrung. Wie die Stadtverwaltung gestern mitteilte, ist die Hagenstraße ab Montag nicht mehr befahrbar. Auf Höhe des Heinrich-Ottenjann-Weges ist die Sanierung der Asphaltfahrbahn erforderlich. „Im Rahmen dieser Arbeiten soll gleichzeitig eine Querungshilfe zum zweiten Eingang des Museumsdorfes geschaffen werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert, sie soll je nach Witterung im Dezember wieder aufgehoben werden. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren.



Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

25.10.2019 | Comedians leisten Schwerstarbeit