Comedians leisten Schwerstarbeit

Gelernter Friseur: Dennis Grundt scherte nicht alle Gäste über einen Kamm. Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Sechs Comedians auf sechs Bühnen, die alle nur ein Ziel im Kopf hatten: ihr Publikum bestmöglich zu unterhalten. Zum zehnten Mal zog die „Komische Nacht“ in Cloppenburg nicht nur Künstler, sondern auch viele Zuschauer in die teilnehmenden Gaststätten an, die allesamt meldeten: „Ausverkauft“.



Schon frühzeitig drängten die Gäste in das Bernay‘s, Dorfkrug im Museumsdorf, Fleming, Grand Verace, Hotel Taphorn und den Kulturbahnhof, wo nach dem Essen die Pointen in Richtung Publikum flogen. Und wer es wagte, sich in die erste Reihe zu setzen, lebte gefährlich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

