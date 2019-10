20-Jähriger muss wohl zur MPU – zum vierten Mal

Symbolfoto: Vorwerk

Cloppenburg (ma). Wegen versuchter Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung hat das Cloppenburger Jugendgericht am Donnerstag einen 20-jährigen Verkehrsrowdy aus Cloppenburg zu 2000 Euro Geldauflage verurteilt. Außerdem wurde dem Angeklagten die Fahrerlaubnis entzogen – für mindestens neun Monate. Will der 20-Jährige seine Fahrerlaubnis wieder zurückhaben, muss er wohl die teure und schwere MPU (Medizinisch-Psychologische Untersuchung) über sich ergehen lassen.



Mit der MPU kennt sich der Cloppenburger aus. Wegen verschiedener Verkehrsdelikte war ihm schon einmal die Fahrerlaubnis entzogen worden. Und als er den begehrten Schein wieder haben wollte, musste er zur MPU. Aber erst im dritten Anlauf gelang es dem 20-Jährigen, die MPU zu bestehen. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 25. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

