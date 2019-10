Schrecken von Auschwitz wird spürbar

Heute grüne Wiesen, damals Massengräber: Bei ihrer Führung durch das Vernichtungslager Birkenau klärt eine polnische Touristenführerin (links) die Gruppe auf. Foto: Yvonne Högemann

Cloppenburg/ Auschwitz (yhö). Auf eine dreitägige Bildungsreise nach Auschwitz in Polen haben sich neun Lehrer der Oberschule Pingel Anton sowie zwölf ehemalige Schüler begeben. 50 Kilometer von Krakau entfernt liegt das Konzentrations- und Vernichtungslager Ausschwitz-Birkenau, in dem zu Zeiten des Nationalsozialismus systematisch mehr als eine Million Menschen ermordet worden sind. Das direkt in der Stadt Auschwitz, heute polnisch Oświęcim, liegende „Stammlager“ beherbergt heute eine Gedenkstätte mit Museum. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

