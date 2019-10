Tasten, fühlen, spüren: Direkter Kontakt zählt

Digitale Sprechstunde: Der Arzt spricht über Kamera und Mikrofon mit dem Patienten. Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Arztbesuch per Computer: Mit einem Modellprojekt aus Baden-Württemberg soll erprobt werden, in welchen medizinischen Fachbereichen und Indikationen eine ärztliche Beratung über Telefon und Internet mit der Patientensicherheit vereinbar ist. Dr. Matthias Berndt aus Cloppenburg sieht die digitale Sprechstunde eher kritisch. Er hält das persönliche Gespräch für wichtiger. Eine Diagnose nur über den Bildschirm kann er sich nur bedingt vorstellen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.