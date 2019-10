Arbeit startet nicht erst, wenn es brennt

Neu im Team: CAG-Schulleiterin Annette Ovelgönne-Jansen (links) begrüßte Schulsozialarbeiterin Miriam Schmitz. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Erstmals in Niedersachsen hat die Landesschulbehörde Stellen für die Schulsozialarbeit an Gymnasien geschaffen. Von dieser Entscheidung profitiert auch das Clemens-August-Gymnasium als landesweit fünfgrößte Einrichtung dieser Schulform. Seit Beginn des Schuljahres ist Miriam Schmitz an der Schule tätig.



„Wir freuen uns über diese Nachricht", erklärte Leiterin Annette Ovelgönne-Jansen am Mittwoch. Schmitz hatte sich gegen fünf weitere Bewerber durchgesetzt, die 24-Jährige aus Essen war zuvor an der BBS am Museumsdorf tätig.