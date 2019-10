Grabpfleger sind auch Seelsorger

Würdevoll: Daniel Menke (von links) und Jürgen Grüßing installierten die Rosenbögen am Kinderfriedhof. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Wer denkt, dass Friedhofsgärtner lediglich Gräber pflegen, liegt falsch: „Wir sind eigentlich Mädchen für alles“, sagt Daniel Menke. Die vielen Aufgaben machten den besonderen Reiz des Berufes aus. Gemeinsam mit Jürgen Grüßing arbeitet er seit drei Jahren auf dem Sankt-Andreas-Friedhof in Cloppenburg.



Der gebürtige Cloppenburger Daniel Menke ist gelernter Baumschulgärtner, zehn Jahre lang arbeitete er in einem hiesigen Betrieb, bis er sich beruflich umorientierte. „Ich habe mich vor drei Jahren auf die Stelle beworben. Da wusste ich allerdings noch nicht, was mich alles erwartet“, erinnert er sich. Die Friedhofsgärtnerei sei eine sehr „vielseitige Arbeit“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

24.10.2019 | Arbeit startet nicht erst, wenn es brennt