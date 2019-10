Fabian Langer erlebt zwei Seiten der Musik

Auch selbst auf der Bühne: Fabian Langer spielt mit der Band „Neufundland“ am 9. November in der Stadthalle. Foto: © Lenny Rothenberg

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Zum einen sorgt sie für seinen Lebensunterhalt, zum anderen ist sie ein künstlerisches Ventil: Fabian Langer (er-)lebt zwei Seiten der Musik. Der 30-Jährige ist mit seiner Band „Neufundland“ am 9. November in der Stadthalle zu Gast, zudem hat er unter anderem die Platte der Kölner Band „Annenmaykantereit“ mitproduziert.



Geboren wurde Langer in Cloppenburg, aufgewachsen ist er in Emstek. Nach dem Abitur am Clemens-August-Gymnasium verschlug es ihn nach Göttingen, Wirtschafts- und Sozialgeschichte stand auf dem Studienplan. „Schon zu dieser Zeit habe ich allerdings mit einer Schweizer Band getourt. Das war meine Leidenschaft", sagt Langer. Als Kind spielte er Altsaxophon, neben E-Bass, Klavier und Schlagzeug ist die Gitarre inzwischen sein Hauptinstrument: „Da fühle ich mich zu Hause."