Schützenhaus: Flicken reicht nicht mehr aus

Sanierungsbedürftig: Das Schützenhaus samt Schießanlage wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von den Mitgliedern renoviert. Nun soll es grundsätzlich saniert werden. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Grundlegend saniert werden muss das Vereinsheim des Bürgerschützenvereins Cloppenburg. Wie Schützenpräsident und Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese bei der Delegiertenversammung erklärte, sei der Weg zwar nicht einfach. Es müsse nun aber etwas getan werden.



„Teile des Gebäudes wurden seit Jahren immer mal wieder auf Vordermann gebracht. Jetzt braucht es allerdings grundsätzliche Überlegungen", so Wiese weiter. Sanitäre Anlagen und das Dach seien dabei große Themen. Eine grobe Vorplanung sieht eine Investition von 650000 Euro vor.