Großeinsatz in Cloppenburger Autohaus

Foto: Hermes

Cloppenburg (her/mab). Weil mehrere Mitarbeiter eines Autohauses in Cloppenburg plötzlich akute gesundheitliche Probleme bekommen haben, ist am Montagmittag Großalarm in der Stadt ausgelöst worden. Mehrere Rettungsfahrzeuge eilten zu dem Autohaus an der Daimlerstraße. Nach ersten Erkenntnissen hatten sechs Mitarbeiter der Firma plötzlich Kopfschmerzen bekommen. Außerdem klagten sie über Übelkeit.



Der genaue Grund für die Erkrankungen muss noch abschließend geklärt werden. Allerdings wurde am Einsatzort zunächst ein Gasaustritt vermutet. Die Mitarbeiter hätten zumindest den Geruch von Gas wahrgenommen. Die betroffenen Mitarbeiter wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat den Bereich rund um das Autohaus weiträumig abgesperrt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder noch heute als Update exklusiv in der MT-App.