Platt geht heiter und auch nachdenklich

Brachte Show-Glamour in den Heimatabend: Die Gruppe „Out of the Ordinary“.Foto: Andreas Heidkamp

Cloppenburg (ah). Allerdings hielt die Ankündigung „Wi schnackt vandoage alle platt“ vom Vorsitzenden des Cloppenburger Heimatvereins, Bernd Tabeling, nicht lange Stand. Unter dem Motto „Singen macht Geist und Seele frei“ begrüßten zunächst Leierkastenspieler Leon Pawlowski und die Vahrener Dorfkapelle die Gäste musikalisch am Eingang und im Saal der historischen Gaststätte „Dorfkrug“ zum urigen Heimatabend. Locker in Schwung gebracht sorgten anschließend bekannte Lieder zum Mitsingen dafür, dass die Stimmung Fahrt aufnahm. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

