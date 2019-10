Interessen der Handwerksbetriebe wahren

Demonstrierten Geschlossenheit: Handwerkskammerpräsident Eckhard Stein (Vierter von links), Kreishandwerksmeister Günther Tönjes (Dritter von rechts), Vizepräsidentin Irene Fuxen, Kreishandwerkerschafts-Hauptgeschäftsführer Dr. Michael Hoffschroer (Dritter von links), Handwerkskammer-Hauptgeschäftsführer Heiko Henke (Zweiter von rechts) sowie Kreishandwerkerschafts-Geschäftsführer Dennis Makselon (links) und Anjo Buschmeier (rechts, Leiter Weiterbildung bei der Kreishandwerkerschaft). Foto: Michaela Rape

Cloppenburg (mt). Vor wenigen Monaten ist Eckhard Stein, Handwerksunternehmer aus Wilhelms­haven, zum Präsidenten der Handwerkskammer Oldenburg gewählt worden. Gemeinsam mit der ebenfalls neu gewählten Vizepräsidentin Irene Fuxen aus Vechta und dem Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Oldenburg, Heiko Henke, war er nun zu einem offiziellen Antrittsbesuch in der Kreishandwerkerschaft Cloppenburg. Im Gespräch mit Kreishandwerksmeister Günther Tönjes, Hauptgeschäftsführer Dr. Michael Hoffschroer und Geschäftsführer Dennis Makselon wurde deutlich, dass in der Mehrzahl der handwerkspolitischen Themen Geschlossenheit zwischen den beiden Handwerksorganisationen bestehe.