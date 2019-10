Nach der Wahl: Vorgänger Dr. Jürgen Vortmann (links) und Adjutant Jörg Wichmann (rechts) präparieren den neuen Vorsitzenden Marc-Andre Donner.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Marc Andre Donner ist neuer Hauptmann des Bürgerschützenvereins Cloppenburg. Der 44-Jährige setzte sich in einer Wahl mit 39 zu 25 Delegierten-Stimmen gegen Thomas Klaphake durch, zudem gab es eine Enthaltung. Donner rückt vom Posten des Jugendleiters auf, er schwörte die Mitglieder ein: „Wichtig sind Freundschaft, Kameradschaft und Ehrlichkeit.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

