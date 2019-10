Drebbermüller folgt auf Asbree

Neuer Fachbereichsleiter: Björn Drebbermüller übernimmt den Bereich „Stadtplanung und Bauordnung“.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Björn Drebbermüller spricht von „riesigen Fußstapfen“, in die er tritt. Der 30-Jährige ist neuer Fachbereichsleiter „Stadtplanung und Bauordnung“ und damit Nachfolger von Hermann Asbree bei der Stadt Cloppenburg. „Er ist ein wandelndes Lexikon“, sagte Drebbermüller bei seiner Vorstellung mit Blick auf den Vorgänger. Der „Neue“ kommt gebürtig aus Drebber in der Samtgemeinde Barnstorf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

