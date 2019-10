Freye macht Fahrradfahren zu seinem Job

Bei Wind und Wetter auf dem Drahtesel: Wilhelm Freye führt seine Gäste unter anderem entlang der Soeste. Dabei macht er des Öfteren Halt und plaudert aus dem Nähkästchen. Foto: Max Meyer

von Max Meyer

Cloppenburg. Unter den Gästeführerinnen der Region ist Wilhelm Freye so etwas wie der „Hahn im Korb“: Der pensionierte Finanzbeamte und passionierte Radfahrer ist als einziger Mann unter den OM-Botschafterinnen im Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre unterwegs. Der Gästeführer geht seit drei Jahren für den Zweckverband Oldenburger Münsterland auf Tour. „Mein Job ist jetzt das Fahrradfahren“, sagt der 68-Jährige: „Ich liebe meine alte Gazelle. Seit ich nicht mehr berufstätig bin, habe ich mehr Zeit, diesem Hobby nachzugehen“, sagt Freye mit einem Lächeln. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

