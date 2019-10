Zuhause krank, aber nicht allein

Engagiert für den Einsatz zuhause: Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des ambulanten Hospizdienstes (von rechts) Vorsitzender Norbert Moormann, Rita Breuer, die Koordinatorinnen Anne-Christine Baro und Hildegard Meyer sowie Kassenwart Dr. Hans-Joachim Rüve. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke

Cloppenburg. Wenn die Betreuung schwerstkranker Menschen zu Hause an Grenzen stößt, hat der (ambulante) Hospizdienst für den Landkreis Cloppenburg den „direkten Draht“ zum stationären Hospiz: Seit die Zentrale des eigenständigen Vereins ins „wanderlicht“ umgezogen ist, sprechen sich beide Seiten im Ernstfall direkt ab, Tür an Tür.

„Das klappt sehr gut“, sagt Anne-Christine Baro, die zusammen mit Hildegard Meyer die jährlich rund 60 Einsätze der 40 Betreuer(innen) vermittelt. Selbst wenn schwerstkranke Menschen an die Resthauser Straße in Cloppenburg umziehen, verliert niemand seine von Zu Hause vertraute Begleitung. Denn die ehrenamtlichen Helfer kommen auf Wunsch auch ins Hospiz, das von einer gemeinnützigen Gesellschaft getragen wird. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

