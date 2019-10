Vereine bevorzugen zentralen Kunstrasen

Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Dies geht aus einem Treffen hervor, zu dem der Kreissportbund Vertreter von Vereinen und Stadt am Donnerstagabend eingeladen hatte. Wie berichtet, hat der Landkreis ein Förderprogramm bis 2023 für 15 neue Plätze auf den Weg gebracht, gefördert wird die Summe zu 40 Prozent. Zudem wollen sich Kommunen beteiligen, die Stadt Cloppenburg würde 55 Prozent der Baukosten übernehmen. Voraussetzung der Förderung ist die Nutzung durch mehrere Vereine. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.