Kinosaal wird noch trotz Streamings voll

Gefüllter Kinosaal: Mittels Atmosphäre will das Cine Center Cloppenburg bei seinen Besuchern punkten. Für die Zukunft seien moderne Kino- und Multimedia Technik entscheidend. Symbolfoto: dpa

Von Max Meyer



Cloppenburg. Mittlerweile in der vierten Generation führen Anja Brendel-Ellmann und Frank Ellmann das Kino in Cloppenburg. Im MT-Interview sprechen sie über Herausforderungen und die Konkurrenz durch Streaming-Anbieter. Bislang gebe es gefühlt keine Auswirkungen. Streaming löse in Zukunft vielleicht das Fernsehen ab, aber noch lange nicht das Kino. Das gesamte Interview lesen Sie in der Ausgabe am 19. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

