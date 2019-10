Film „Systemsprenger“ hilft Jugendburg

Laden ein zum Film „Systembrecher“: (von links) Gerd Witten, Anja Brendel-Ellmann und Hiltrud Junker-Paschertz. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). „Systemsprenger“ heißt der Titel eines Films, der zurzeit erfolgreich in den deutschen Kinos läuft. Ein Film, der das Verständnis für Kinder wie Benni wecken soll. „Der Film ist sehr nahe an der Realität“, erzählt Hiltrud Junker-Paschertz von der Jugendburg Heilig Kreuz. Zusammen mit Gerd Witten vom Verein „Ausbruch“, Anja Brendel-Ellmann vom Kino und der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention, Stiftung Edith Stein, laden sie ein, sich den Film am Dienstag, 22. Oktober, um 20 Uhr im Cine-Center anzusehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

