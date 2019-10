Wäldchen und Wiese statt Schotteröde

Natur zurück zu den Gräbern: Antonius Bösterling schlägt ein Wäldchen als Begräbnisplatz und gestaltete Parkflächen vor. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Gegen den Trend zu „versteinerten“ Gräbern und entlegenen Begräbungsorten im Wald setzt Antonius Bösterling auf Nähe und Natur direkt hinter dem Friedhofstor. In einem VHS-Vortrag hat der Cloppenburger Gartenexperte am Mittwochabend erneut einen kleinen, stadtnahen Wald und eine blühende Wiese auf dem „neuen“ St.-Andreas-Friedhof vorgeschlagen.



Damit könne dem Trend zur Beisetzung in der Natur gefolgt und zugleich die wachsende „Verschotterung“ von Gräbern gebremst werden, meinte der Diplom-Gärtner. 80 Prozent, der Gräber auf dem „neuen“ St.-Andreas-Friedhof, so schätzt er, sind inzwischen mit Bruchstein oder ganzen Platten bedeckt, was öde und kalt wirkt. „Jede Woche nimmt das zu“, beklagte er. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.