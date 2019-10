Krankenhaus verzeichnet mehr Angriffe

Archivfoto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Eine steigende Tendenz an verbalen und tätlichen Übergriffen im Cloppenburger Krankenhaus sieht Lutz Birkemeyer. „Es gibt weniger Respekt vor Amtspersonen. Es sind Gott sei Dank noch Einzelfälle, aber sie häufen sich schon“, so der Geschäftsführer des St.-Josefs-Hospitals. Ein Hauptgrund sei Alkohol, Hauptzeiten für Übergriffe seien die Nächte am Wochenende. Wie Birkemeyer erzählt, gibt es am Telefon einen Notfallknopf mit direkter Verbindung zur Polizei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

17.10.2019 | Die Zukunft ist zwiegespalten