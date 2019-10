Die Zukunft ist zwiegespalten

Fridays for future in Cloppenburg: Protestaktion contra Umweltverschmutzung und pro Klimaschutz. Foto: Oliver Hermes

Von Max Meyer



Cloppenburg. Die Umweltverschmutzung und der Klimaschutz stehen für junge Leute ganz oben auf der Liste der Zukunftsthemen. Nach den Ergebnissen aus der 18. Shell-Jugendstudie 2019 geben mehr als 70 Prozent der Befragten an, sich große Sorgen um die Umwelt und das Klima zu machen. Das spiegelt sich auch in Cloppenburg wider.



Jonas Stratmann, Mitglied des Jugendparlaments, sieht die Zukunftsfragen ähnlich: „In Sachen Klimaschutz könnte einfach mehr gemacht werden. Es gibt so viele Versprechen seitens der Politik, aber was dann letztlich umgesetzt wird, ist etwas Anderes", meint der 15-Jährige. Der Blick in die Zukunft beunruhigt den Schüler der Johann-Comenius-Oberschule in Cloppenburg.