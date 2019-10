Lindenbergs Bilder „treffen Nerv der Zeit“

Freut sich auf die Ausstellung: Helga Grave von der Kramer-Galerie in Cloppenburg.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Zu einer Ausstellung mit Werken von Udo Lindenberg lädt die Kramer Bilder- und Soestengalerie in Cloppenburg am 19. und 20. Oktober ein. Die MT hat mit Inhaberin Helga Grave über die Veranstaltung „Ich mach mein Ding“ gesprochen. Das Interview lesen Sie in der Ausgabe am 16. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

