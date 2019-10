US-Urenkel nimmt Spur in Vahren auf

Späte Verwandte gefunden: (von links im Bild) Rainer Pigge, Tanja Bals und Anni Janzen mit David Stratmann, dessen Vorfahren in Vahren und Stapelfeld gelebt haben. Foto: Bals

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der Beruf den Familienmenschen nicht ganz in Ruhe gelassen, als er nach der Atlantik-Überquerung in Cloppenburg landete: David Stratmann, Rechtsanwalt aus den USA, bat spontan um eine Stippvisite im Amtsgericht Cloppenburg, ehe er sich seiner Geschichte widmeten. Drei Tage lang führte Familienforscherin Tanja Bals aus Cloppenburg ihren Verwandten und dessen Frau Gayle zu den Ursprüngen der Familie zurück.



David Stratmann ist ein Urenkel von Anton Stratmann, geboren in Vahren. Der Urgroßvater wanderte 1880 in die USA aus und baute sich in Evansville (Illinois) eine neue Existenz auf.