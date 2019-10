Marktplatz wird „Mallorca-Oase“

Begeisterte die Fans auf dem Stoppelmarkt: Oli P. kommt mit der Olé-Party am 27. Juni nach Cloppenburg. Archivfoto: Niehues

Cloppenburg (mab). Die Olé-Partyreihe kommt im nächsten Sommer nach Cloppenburg. Wie der Partyveranstalter nun mitgeteilt hat, ist Cloppenburg eine von neun Städten in Deutschland, in denen die Tour Station machen wird. Unter anderem sind auch Dortmund, München und Bremen mit dabei.



Die Olé-Party will den Markplatz am 27. Juni in eine „Mallorca-Oase“ verwandeln, teilte der Veranstalter mit. Versprochen wird einen zehnstündigen Party-Marathon mit mehreren Künstlern und Bands. Allen voran sei Oli P. genannt. Der Sänger begeisterte zuletzt die Feierwütigen aus dem Oldenburger Münsterland bei der 90er-Party auf dem Vechtaer Stoppelmarkt. Oli P. begeisterte die Fans besonders durch die Nähe, die er zum Publikum suchte.



Das weitere Line-Up: Micky Krause, Michael Wendler, Die Atzen, Ikke Hüftgold, Giovanni Zarella, Anna-Maria Zimmermann, Mia Julia, Lorenz Büffel, Stereoact, Almklausi, Honk!, Carolina, Isi Glück, Sonia Liebing, Markus Becker, Frenzy Blitz, Jenice und Matty Valentino.



Der Vorverkauf für die 12. Olé-Partysaison ist bereits gestartet. Karten kosten 19,90 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren. Bis zum 19. Oktober gibt es Early-Bird-Tickets mit einem Rabatt von fünf Euro. Die Tickets sind erhältlich unter www.oleparty.de.

