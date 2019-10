Parkstreifen soll Radweg weichen

Radweg statt Parkstreifen: An der Soestenstraße schlägt der Fachplaner eine Umwandlung von Parkflächen vor. Zudem könnte an der dortigen Tankstelle künftig eine Dunkelampel stehen. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Mehr Farbe für Sicherheit und Akzeptanz: Die SPD-Fraktion im Stadtrat möchte mit ihrem Antrag die Radfahrerführung an der Löninger Straße verbessern. Dr. Rainer Schwerdhelm hat den Mitgliedern des Bau- und Verkehrsausschusses Vorschläge für dortige Veränderungen vorgestellt. Verbesserungspotential sieht der Fachmann besonders auf der Höhe des Lebensmittelgeschäftes Kauver. Auch der Parkstreifen vom Kreisverkehr am Stadion bis zur Wilke-Steding-Straße könnte in einen Radweg umgewandelt werden. Für eine sicherere Überquerung der Soestenstraße brachte Schwerdhelm zudem eine weiter Dunkelampel in der Nähe der Tankstelle ins Spiel.