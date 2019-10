Wenn Kinder keinen Buntstift halten können

Anstellen für die Tüte: Marco Spalke mit den Kids. Zum Unterricht gibt‘s auch eine warme Mahlzeit jeden Tag. Foto: Spalke

Von Hubert Kreke



Kapstadt/Cloppenburg. Hinter den Dünen am Rande Kapstadts entdeckten Marco und Justine Spalke vor fünf Jahren eine neue illegale Siedlung, aus dem Nichts gewachsen und sich selbst überlassen wie alle Townships. Aber seit das Paar aus Cloppenburg entschieden hat, zwischen den Elendshütten einen winzigen Kindergarten zu gründen, hat sich „7de Laan“ verändert– für die Kinder, aber auch für die Eltern.



Aus den anfangs acht Plätzen ist seit Oktober 2016 die „Hope School“, die Schule der Hoffnung, entstanden: Vier Erzieherinnen kümmern sich um 45 Kinder aus Familien, in denen Gewalt und Drogenmissbrauch Alltag sind. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

