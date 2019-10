Cloppenburg: Das „Monaco Norddeutschlands“

Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Wenn Atze Schröder von Gefühlen spricht, dann wird es sicherlich nicht romantisch und schon gar nicht kuschelig. Zurzeit mit seinem neuen Programm „Echte Gefühle“ auf Previewtour, teilte er dabei wie gewohnt kräftig aus und riss rund 800 Besucher in der ausverkauften Stadthalle von den Sitzen.



Lockenperücke, Sonnenbrille in XL und ein verwaschenes T-Shirt in XS, dazu Jeans aus dem Kleidersack, riesige Gürtelschnalle und der beherzte Griff in den Schritt – genauso lieben ihn seine Fans. „Cloppenburg ist ja das Monaco Norddeutschlands. Und was hier für schöne Menschen leben, ihr seid ganz tolles Publikum und so intelligent. Ihr bekommt von mir eine Chefarztbehandlung", lockte er das Cloppenburger Publikum zu Beginn mit seiner Charmeoffensive. Und dieses ließ sich wie erwartet nicht lange bitten.