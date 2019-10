Adrian im Reich der Schatten

Schrieb seinen ersten Roman: Ralf Raabe. Der Oldenburger unterrichtet an den BBS am Museumsdorf. © Raabe

Cloppenburg (mt). Ralf Raabe, Lehrer an den Cloppenburger BBS am Museumsdorf, hat seinen Debütroman „Adrian Blackwell – Im Reich der Schatten“ veröffentlicht. Das Buch ist sein Anfang Oktober im Buchhandel. Ralf Raabe wuchs in Oldenburg auf, schloss hier sein Wirtschaftsstudium ab, um dann freiberuflich als Personalentwickler für Banken und Industrieunternehmen zu arbeiten.



Mitte 30 erfüllte er sich den langgehegten Lebenstraum und studierte Germanistik. Als Deutschlehrer entdeckte er seine Passion fürs Schreiben und entschied sich für ein nebenberufliches Journalismus-Studium. Die Idee zu „Adrian Blackwell – Im Reich der Schatten“ entstand bei einer seiner zahlreichen Familienurlaube in Großbritannien. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 14. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

13.10.2019 | „Käsefrau“ hält Wochenmarkt in Schwung