„Käsefrau“ hält Wochenmarkt in Schwung

Das freundliche Gesicht des Wochenmarkts: Petronella Holtermans hält als Ansprechpartnerin für die Stadtverwaltung den Markt zusammen und hat schon Lücken im Angebot geschlossen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Große Lücken zwischen den Verkaufswagen, wechselnde Händler, miese Stimmung wegen hoher Standgebühren: Als die Deutsche Marktgilde im vergangenen Jahr den Cloppenburger Wochenmarkt aufgab, hieß es, der Aufwand lohne sich nicht (mehr). Das lag an schlechter Führung und zu hohen Kosten, kontert Petronella Holtermans. „Jetzt läuft es wieder“, sagt die gebürtige Holländerin.



Ihren Anteil daran spielt die Frau vom Käsewagen gern herunter. „Ich mach‘ nur jede Woche die Abrechnung mit de Stadt“, behauptet sie lächelnd. Das stimmt nicht ganz. Seit die Geschäftsfrau sich kümmert, reist wieder ein Fischhändler mit üppigem Sortiment an. Brot und Kuchen, Gemüse und Eier sind mitten in der Stadt frisch erhältlich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 14. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

