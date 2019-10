Aktionstag „Heimat shoppen“ geht im Regen unter

Seifenblasen im Regen: Guido Salge alias Motley Glows konnte sich über die Aufmerksamkeit der jüngsten Besucher in der Cloppenburger Innenstadt nicht beklagen. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Vom Aktionstag „Heimat shoppen“ dürften sich die Cloppenburger Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister am Samstag deutlich mehr versprochen haben. Denn das miese Wetter mit Dauerregen zog deutlich weniger Kunden in die Innenstadt, als erhofft. In der Stadtmitte war eine Bungee-Sprunganlage aufgebaut - die völlig verwaist blieb. In der Fußgängerzone herrschte gähnende Leere.



Mit der Imagekampagne „Heimat shoppen“, mit der die Cloppenburger Geschäftswelt ihren Kunden den Einkauf vor Ort schmackhaft machen wollen, sollen insbesondere die vielen kleinen, inhabergeführten Händler, Dienstleister und Gastronomen unterstützt werden. Mehr dazu ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.