Mehrere Autos in Cloppenburg aufgebrochen

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Die Wut dürfte am Samstagmorgen bei einigen Anwohner im Cloppenburger Stadtteil Sternbusch groß gewesen sein. Dort haben offenbar in der Nacht zuvor Autoknacker ihr Unwesen getrieben. Wie groß der entstandene Schaden ist, kann noch nicht genau gesagt werden. Laut Polizei dürfte er aber mehrere tausend Euro betragen.



Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden die aufgebrochenen Autos am Samstagvormittag entdeckt. Die Diebe hatten es auf fest eingebaute Navigations- und Entertainmentsystem in den Fahrzeugen abgesehen. Wann genau die Taten passiert sind, kann nicht gesagt werden. Als möglichen Tatzeitraum nennt die Polizei Freitagnachmittag, 17.30 Uhr, bis Samstagvormittag, 11 Uhr.



Die betroffenen Besitzer hatten ihre Autos über Nacht in der Fontanestraße, Kuckuckstraße und Kleine Straße jeweils vor ihren Häusern bzw. Wohnungen geparkt. Die Diebe konnten außerdem eine nicht näher genannte Summe Bargeld stehlen. Wer verdächtige Personen am Freitagabend bzw. In der Nacht zu Samstag im Stadtteil Sternbusch gesehen hat, wendet sich bitte an die Polizei unter 04471/18600.

