Vor neun Jahren: Die Stolpersteine zur Erinnerung an 39 Opfer und Überlebende der Judenverfolgung setzte Gunter Demnig 2010 schweigend ins Cloppenburger Straßenpflaster. Foto: MT-Archiv/Kreke

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Einen Zuwachs an rechtem Gedankengut in der Gesellschaft verzeichnet Dr. Irmtraud Kannen. „Ganz verschwunden war das wohl leider nie. Aber heutzutage trauen sich wieder immer mehr Menschen, das öffentlich zu zeigen. Die Scham fällt ab“, sagt die Cloppenburgerin, die im Vorstand der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Oldenburg tätig ist.



In ihrem persönlichen Umfeld nehme sie den Zuwachs zwar nicht wahr, aber: „Auch das Oldenburger Münsterland ist keine Insel der Seligen.“ Nach dem Attentat in Halle, bei dem ein 27-Jähriger eine Synagoge stürmen wollte, rückt besonders das Thema Antisemitismus wieder in den Fokus.



Um immer wieder an die Opfer der Judenverfolgung in Deutschland zu erinnern, werden auch im Kreis Cloppenburg Gedenkfeiern organisiert. Am Freitag, 8 November, laden unter anderem Schüler der BBS am Museumsdorf ab 17 Uhr zu einem Schweigegang zum Gedenkstein an der ehemaligen Synagoge ein. Zudem werden Leuchter übergeben, weitere Gedenkfeiern finden in Elisabethfehn und Löningen sowie in einer Gemeinschaftsaktion von Garrel, Molbergen, Emstek und Cappeln statt.

