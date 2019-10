Erpressung und Nötigung auf dem Schulhof

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Dass man anzügliche Bilder von sich niemals verschicken sollte, musste jetzt schon ein Zwölfjähriger bitter erfahren. Der Junge war wegen des Fotos von einem 15-Jährigen erpresst worden. Am Freitag nun wurde der Jugendliche vom Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes wegen versuchter Erpressung und Nötigung zur Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs verurteilt. Außerdem hat er ein Entschuldigungsschreiben an den Zwölfjährigen zu schicken. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

