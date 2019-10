Heidemann erlebt Heimat stets von Neuem

Blick in die Vergangenheit: So sah das alte Rathaus in der Lange Straße aus, in dem die Feuerwehr stationiert war. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Für Ilse Heidemann ist der Landkreis Cloppenburg eine kleine Schatzkiste: „Wir haben hier viele Edelsteine, man muss sie nur zu finden wissen“, sagt die gebürtige Cloppenburgerin. Seit 2004 führt sie Gäste durch das Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre. Die 72-Jährige begleitet einheimische und auswärtige Gruppen auf verschiedenen Touren durch die Region Cloppenburg.



Neben einer einjährigen Ausbildung zur Stadtführerin hat die vierfache Mutter eine zusätzliche Qualifizierung zur Kirchen- und Gartenführerin abgelegt. „Anfangs hatte ich schlotterende Knie und Lampenfieber vor jeder Führung. Das ist, glaube ich, ganz normal“, erinnert sie sich. Schließlich wisse man nie, was einen erwartet. „Ich muss allerdings sagen, dass ich bislang nur positiv überrascht war“, merkt die passionierte Geschichtenerzählerin an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.