Frauen stemmen Spenden tonnenweise

Gold-geehrt: Gloria Bachoco (links), Magda Lügan (rechts) und der gesamte Verein Reunion sind 2017 mit dem Staatspreis der Philippinen für humanitären Einsatz ausgezeichnet worden. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Kisten, so groß wie ein Auto, wogen 2,4 Tonnen. Fast zwei Jahre lang blockierten die beiden mobilen Zahnarzt-Praxen die Garage von Gloria Bachoco (64) in Cloppenburg. Die Krankenschwester und ihre Mitstreiter im Verein Reunion griffen zu, als das Militär in Ostdeutschland einen Atombunker auflöste und die unbenutzte Katastrophen-Ausrüstung zum Spottpreis verschleuderte.



„Wir sind halt Jäger und Sammler“, meint ihre Vorstandskollegin Magda Lügan (61). Zwei Jahre brauchten die Frauen, um das Geld für den Transport auf eine philippinische Insel aufzutreiben. Heute stehen die voll funktionstüchtigen Praxisplätze in zwei Schulen. Eine pensionierte Zahnärztin untersucht und behandelt die Kinder kostenlos. „Manchmal braucht man eben einen langen Atem“, sagt Lügan. Den hat Reunion offensichtlich.



Als sich Wahl-Cloppenburger aus Malaysia und Spanien, den Philippinen und Kolumbien vor über 25 Jahren das erste Mal trafen, „suchten wir Gemeinsamkeit und Anschluss", erzählt Gloria Bachoco, die seit 30 Jahren in Deutschland lebt. Die Frauen aus dem rührigen Verein in Cloppenburg schrecken vor keiner Herausforderung zurück. Ihre Projekte kontrollieren sie jedes Jahr persönlich.