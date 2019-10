Oma gab Enkel entscheidenden „Schubs“

Der Meister in seinem Garten: Hubert Zumbrägel (85) hegt und pflegt die Anlagen an der Ammerseestraße natürlich selbst. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Am liebsten wäre Hubert Zumbrägel damals Förster geworden, so wie sein Opa. Doch der Junge, der in einem Forsthaus aufwuchs, fand Ende der 50er Jahre nirgendwo eine Lehrstelle. Bis ihm seine Großmutter den entscheidenden „Schubs“ gab: „Dann wirst du eben Gärtner.“



Aus der zweitbesten Möglichkeit hat der in Hopen bei Lohne geborene Naturliebhaber das Beste gemacht. 17 Jahre arbeitete er als angestellter Meister in Cloppenburg für die Gärtnerei von Hammel, damals noch an der Lange Straße. 17 Jahre lang führte er den Betrieb später an der Molberger Straße unter seinem Namen weiter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

