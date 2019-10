Mitarbeiter klagt sich ins Rathaus zurück

Symbolfoto: Hermes

Cloppenburg/Oldenburg (kre). Ein ehemaliger Mitarbeiter der Pressestelle im Cloppenburger Rathaus hat seine Klage gegen die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gewonnen. Nach Informationen der MT hat ihm das Arbeitsgericht Oldenburg in der vergangenen Woche sogar einen Anspruch auf eine unbefristete Weiterbeschäftigung bescheinigt, obwohl der Kläger zuvor mit Zeitverträgen lediglich befristet beschäftigt worden ist. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

