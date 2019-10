Engpass im Bitumenwerk: „Wr halten den Termin“

Die Walze rollt wieder: Nach zwei Lieferengpässen im Bitumenwerk machten die Straßenbauer auf der Kreuzung Löninger Straße/Eschstraße wieder Tempo. Ende der Woche soll die letzte Schicht aufgetragen sein. Foto: Kreke

Cloppenburg (kre). Auf diesen Knotenpunkt gucken alle kritisch: Am Mittwoch schlugen Anwohner an der Kreuzung Löninger Straße/Eschstraße Alarm. Schon am Montagmorgen hätten die Arbeiter tatenlos herumstehen müssen, weil der Nachschub an Bitumen stockte, berichtete ein Anrufer. Und am Mittwoch sei‘s erneut zum Stillstand gekommen, als die Lastwagen mit dem heißen Material ausblieben.



Armin Nöh, der Fachbereichsleiter Bau der Stadtverwaltung, gab dennoch Entwarnung. Zwar sei es richtig, dass es zu Lieferengpässen im Bitumenwerk gekommen ist, bestätigte der Bau-Ingenieur. „Aber wir halten den Termin Ende Oktober ein", versicherte er auf Nachfrage.