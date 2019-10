18-Jähriger mit Trecker auf Diebestour

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Wegen Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat das Cloppenburger Amtsgericht am Dienstag gegen einen 18-jährigen Treckerfahrer aus Cloppenburg eine Geldauflage von 1000 Euro verhängt. Nach Überzeugung des Gerichtes hatte der Angeklagte versucht, mit seinem Trecker ein landwirtschaftliches Gerät zu stehlen. Das war am 9. April dieses Jahres. Nur einen Tag zuvor war der Angeklagte von dem gleichen Gericht verwarnt worden, weil er ohne Fahrerlaubnis mit seinem Trecker zu einer Diskothek gefahren war. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 9. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

