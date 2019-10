Sanduhren sind nicht nur bei Bürgern begehrt

Begehrtes Objekt: Die Parksanduhr befreit Kurzzeitparker in Cloppenburg von der Gebühr. Foto: Hubert Kreke

Cloppenburg (mt). Die Parksanduhr als kostenloses Kurzzeit-Ticket ist etabliert. Während die erste Auflage von 2500 Sanduhren nach der Einführung Anfang Mai binnen weniger Tage ausverkauft war, neigt sich nun allmählich auch die zweite Bestellung in Höhe von weiteren 2500 Sanduhren dem Ende zu. Das teilt die Cloppenburger Stadtverwaltung mit. Zurzeit seien noch um die 250 Sanduhren im Rathaus verfügbar. Nachschub sei jedoch bereits bestellt.



Doch nicht nur Autofahrer haben Interesse an der Parksanduhr. Auch immer mehr norddeutsche Kommunen und Kommunalpolitiker melden sich in Cloppenburg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

