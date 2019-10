Ex-Maschinist zehrt vom Bananendampfer

Günter Körner hat den Bildband von der Costa-Rica-Reise hervorgeholt. Jedes Jahr trifft sich der rüstige Cloppenburger mit den Reisenden von damals. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Als Günter Körner (77) die verrückte Reise auf einem Bananendampfer nach Costa Rica buchte, war der Wahl-Cloppenburger schon lange vorbelastet. 1963 hatte der junge Mann bei einer Bremer Reederei angeheuert, um als Maschinist um die Welt zu fahren. Der Ausflug in die christliche Seefahrt dauerte allerdings nur ein knappes Jahr. Denn die Bundeswehr drohte mit einem Verfahren wegen Fahnenflucht. Staatsbürgerlich korrekt, kehrte Körner zum Dienstantritt zurück.



Jahrzehnte später holte den Inhaber einer Metallbaufirma das Fernweh wieder ein: In einer Sonntagszeitung las Körner die Anzeige der Hamburger Horn-Linie: „Mit dem Bananendampfer in die Sonne der Karibik". 34 Tage sollte die Tour 2009 mit dem Frachtschiff dauern, mit höchstens zwölf Passagieren an Bord.